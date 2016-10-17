Начальник УСБ СК отправлен в психиатрическое отделение сизо «Бутырки»

Арестованный по обвинению в получении взятки начальник управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко переведен из сизо «Лефортово» в психиатрическую клинику сизо «Бутырка». С таким заявлением выступил замруководителя общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева.

«Сегодня было принято решение о том, чтобы его госпитализировать в психиатрическую больницу "Бутырки", - уточнила она.

По ее словам, на прошлой неделе с другими членами ОНК она навестила Максименко и была поражена его состоянием. «Мы были в шоке от того, как он изменился. Он потерял за считанные дни 15 кг веса, плохо ходит, плохо разговаривает, не мог писать», - пояснила Меркачева.

По ее словам, Максименко госпитализировали только после того, как члены комиссии «забили тревогу». Источник «Интерфакса» в ФСИН заявил, что арестованному проведут всестороннее обследование. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Максименко после допроса в ФСБ перестал спать, есть и пить из-за страха быть отравленным.