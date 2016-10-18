Путин примет участие во встрече «нормандской четверки» 19 октября – «Интерфакс»

Президент России Владимир Путин намерен принять участие во встрече «нормандской четверки» в Берлине 19 октября, сообщил «Интерфаксу» источник в Москве. Агентство не располагает официальным подтверждением этой информации.

В заявлении немецкого правительства подтверждается, что главы Германии, Франции, Украины и России соберутся на встрече в Берлине в среду, передает The Wall Street Journal.

Во вторник президент Украины Петр Порошенко, находясь с официальным визитом в Норвегии, провел телефонный разговор с президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщила пресс-служба украинского президента. Они «договорились провести 19 октября в Берлине встречу глав государств в нормандском формате с целью вынудить Россию выполнить минские договоренности в части политики безопасности», – говорится в сообщении на сайте Порошенко.

Париж подтвердил намерение Олланда принять участие во встрече, передает «РИА Новости». «Президент республики завтра, 19 октября, отправится в Берлин, чтобы принять участие во встрече в нормандском формате по приглашению канцлера Меркель. Год спустя после встречи в Париже встреча с президентами Порошенко и Путиным позволит дать оценку выполнению минских договоренностей и обсудить следующие этапы урегулирования кризиса на востоке Украины», – говорится в коммюнике Елисейского дворца.