Меркель пригласила лидеров «нормандского формата» на ужин в Берлине 19 октября

Встреча лидеров «нормандской четверки» состоится в Берлине 19 октября по приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Меркель пригласила троих лидеров "нормандского формата" на ужин 19 октября в Берлине», - заявил посол России во Франции Александр Орлов в эфире радиостанции Europe1.

Ранее о том, что встреча может пройти 19 октября в Берлине, сообщал помощник президента России Юрий Ушаков.

В начале августа президент России Владимир Путин выражал сомнение в эффективности «нормандского формата». Однако в начале сентября президент Франции Франсуа Олланд заявлял, что лидеры «нормандской четверки» встретятся «в ближайшие недели». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 30 сентября также не исключал созыва саммита в ближайшее время, но уточнял, что «до этого должна быть проведена определенная домашняя работа – в том числе на экспертном уровне».