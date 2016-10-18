Путин назвал предоставление максимальной свободы бизнесу лучшим ответом на санкции

Предоставление максимальной свободы бизнесу в России - это лучший ответ на санкции, введенные против российской экономики, считает президент Владимир Путин.

«Важно, что у нас (государства и предпринимательского сообщества) общее понимание национальных приоритетов и общий подход. Он заключается в том, чтобы предоставить бизнесу максимум свободы», - сказал Путин, выступая во вторник на съезде предпринимательской организации «Деловая Россия».

Как подчеркнул президент, «это лучший ответ на любые внешние ограничения и безальтернативный путь для благосостояния наших граждан».