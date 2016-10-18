Меркель хочет обсудить с Путиным в Берлине ситуацию в Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель планирует на встрече лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) в Берлине 19 октября обсудить с президентом Владимиром Путиным ситуации в Сирии. Об этом она заявила в Берлине на пресс-конференции с президентом Панамы Хуаном Карлосом Варелой.

По ее словам, в Сирии ситуация с гуманитарной помощью стала катастрофической. Необходимо обсудить меры, которые помогут облегчить страдания людей, отметила канцлер.

Она также сказала, что не ожидает прорыва на встрече лидеров «нормандской четверки». «Совершенно точно от завтрашней встречи не стоит ждать чуда», - сказала Меркель.