Посольство России прокомментировало возможную блокировку счетов RT в банке NatWest

Великобритания нарушает нормы международного права, препятствуя работе российских СМИ на территории Соединенного Королевства, цитирует ТАСС комментарий российского посольства на решение National Westminster Bank (NatWest, входит в группу The Royal Bank of Scotland, RBS) через месяц перестать обслуживать счета российского телеканала RT. Дипмиссия выразила обеспокоенность в связи с заявлением банка. В ее заявлении отмечается, что он принадлежит британскому правительству. «Создание невыносимых условий для российских СМИ, препятствование их нормальному функционированию является нарушением британских обязательств, принятых в рамках ОБСЕ», - цитирует ТАСС.

О решении банка отказаться от сотрудничества с RT 17 октября заявила главный редактор телекомпании Маргарита Симоньян. Счета не заблокированы, а именно закрываются, уточнила она: «Забрать деньги пока еще можно. Паники в рядах не наблюдается». По ее словам, решение банка пересмотру не подлежит. На счете Russia Today в NatWest лежит около 2,3 млн фунтов стерлингов, сообщил «Ведомостям» представитель телеканала.

Министр иностранных дел Сергей Лавров выразил уверенность, что решение принимал вообще не банк и что «никакой банк таких решений самостоятельно принять не мог», цитирует его Русская служба BBC. «Ситуация достаточно очевидная, и думаю, что нужно вспомнить о старой мудрости, которая гласит примерно так: никогда не обращайся с другими так, как ты бы не хотел, чтобы они обращались с тобой. Вот, собственно, и все», - сказал он.

Представители RBS заявили Русской службе BBC, что пока все счета RT остаются открытыми, банковская группа изучает ситуацию и остается в контакте с клиентом и что заранее говорить о результатах обсуждения там не готовы. Британский регулятор Ofcom, занимающийся средствами массовой информации, в том числе иностранными, заявил, что не имеет отношения к закрытию счетов RT, МИД Британии переадресовал запрос минфину, в финансовом ведомстве от комментариев отказались, а источник Guardian в министерстве сказал, что это решение NatWest. Официальный представитель британского премьер-министра Терезы Мэй назвала решение «внутренним делом банка». «Банк сохраняет за собой право отказываться от обслуживания клиентов, если оно не соответствует аппетиту банка к рискам или нарушает требования регуляторов», - цитирует комментарий банка IBTimes.

The Times сообщила, что RBS в понедельник вечером дал слабину в этом ситуации и отменил запланированное штрафное действие после того, как Москва пригрозила заморозить средства BBC в России и пожаловаться на Лондон в международные структуры в связи с притеснением свободы слова. Газета также отмечает «необычно сильную реакцию Москвы» в защиту RT.