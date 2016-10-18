Министр обороны Польши назвал крушение Ту-154 под Смоленском терактом

Министр обороны Польши Антони Мачеревич заявил, что у польских властей имеется видеозапись беседы бывшего премьера страны Дональда Туска с представителями руководства России в день крушения в 2010 г. самолета под Смоленском, на борту которого был польский президент Лех Качиньский, сообщает «Радио Польша».

По словам Мачеревича, Туск в 2010 г. никому не рассказал о состоявшемся разговоре с Владимиром Путиным (занимал пост премьера России) и Сергеем Шойгу (на тот момент возглавлял МЧС России), а также с представителями специальной комиссии, созванной президентом Дмитрием Медведевым. Участникам встречи было известно о содержании «черных ящиков» и о том, как произошла катастрофа, считает министр.

Официально об обнаружении черных ящиков Ту-154 сообщили только приблизительно в 18.00 вечера в день крушения самолета. Их расшифровка заняла девять дней. МАК тогда заявлял, что черные ящики необходимо восстановить, прежде чем расшифровывать.

Мачеревич пояснил, что то, о чем на той встрече сообщили Туску, противоречит выводам, которые позже обнародовал МАК. Официально был показан «совершенно иной ход трагедии». Мачеревич в очередной раз заявил, что отчет правительства Туска сфальсифицирован. Согласно данным отчета, причиной падения Ту-154 была ошибка пилотов. По версии нынешнего министра обороны, самолет с президентом на борту рухнул из-за теракта, целью которого было «лишить Польшу руководства».