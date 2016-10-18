Обама посоветовал Трампу прекратить нытье о фальсификации выборов

Президент США Барак Обама посоветовал кандидату в президенты от Республиканской партии Дональду Трампу «прекратить нытье» о фальсификациях на грядущих выборах, а вместо этого начать «убеждать избирателей отдать голоса за свою платформу». Свое жесткое заявление Обама сделал в Розовом саду Белого дома в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Маттео Ренци.

«Ни разу в жизни и никогда в современной политической истории я не видел, чтобы хотя бы кто-то из кандидатов в президенты [США] пытался дискредитировать выборы и выборный процесс еще даже до голосования. Это беспрецедентно. Эти утверждения не опираются на факты», - цитирует Обаму The New York Timеs. Он напомнил, что основа политической системы США - мирная передача власти после президентских выборов.

Накануне Трамп на предвыборной встрече в Грин Бэй (штат Висконсин) заявил об опасности подтасовок на президентских выборах. «Они попытаются управлять выборами на избирательных участках. Голосуют люди, которые скончались 10 лет назад, голосуют нелегальные иммигранты, и поверьте мне, такого много. И при этом нам говорят, что ничего не происходит», - сказал Трамп.