Сбербанк рассказал о новом виде кражи денег из банкоматов

Новый вид мошенничества появился 4-5 месяцев назад, сообщил зампред кСбербанка Станислав Кузнецов на международной конференции «Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения». Он называется «drilled box, когда просверливается дырочка в банкомате — в определенных видах банкомата, определённой марки, мы все их знаем — и подключается шина и (с помощью) этой шины выкачиваются мгновенно деньги», - приводит его слова РИА «Новости».

Сбербанк проинформировал производителя банкоматов, ставших объектами нападения, о том, что это можно «легко и быстро переделать — ноль реакции», - рассказал Кузнецов. «Когда мы вынуждены были поставить в ультимативной форме позицию — либо мы покупать не будем ваши банкоматы, либо примите какие-то меры, слава Богу, появилась мера эффективная и сейчас, уверены — эта проблема быстро решаемая», — рассказал зампред Сбербанка.

В активе Сбербанка около 80 000 банкоматов. Сколько из них находится в зоне риска, Кузнецов не пояснил. Ранее банк заявлял о готовности сократить порядка 10% банкоматов в 2017 г.

Топ-менеджер также не исключил, что на рынке может появиться «новый продукт, который будет связан со страхованием киберрисков. Мы не просто внимательно изучаем, но даже разрабатываем определенные принципы такого продукта», - приводит его слова Прайм. Ранее он заявлял, что Сбербанк еженедельно спасает 250-300 млн руб., незаконно выведенных со счетов клиентов. По его словам, система Сбербанка по противодействию кибермошенничеству возвращает 96-98% незаконно выведенных средств при среднемировом уровне в 84%.