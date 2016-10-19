Сирия считает Крым неотъемлемой частью России

Руководство Сирии считает Крым частью России, заявила в интервью агентству Sputnik председатель парламента САР Хадия Аббас. Она объяснила, что до распада Советского Союза Крым был частью СССР и теперь данный субъект вернулся к своим истокам после свободного волеизъявления народа на референдуме в Крыму. По мнению председателя парламента САР, присоединение Крыма к России напрямую отразило интересы жителей полуострова. «Они приняли решение объединиться со своей страной. Вот что произошло! Мы считаем, что Крым – неотъемлемая часть России»,- сказала Аббас.

Председатель парламента добавила, что отношения Мосвы и Дамаска являются стратегическими и перспективными. «Мы будем работать над развитием данных отношений с российским правительством во всех сферах: политической, экономической, социальной и даже консульской»,- сказала она.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 г. референдума. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Российские власти неоднократно подчеркивали, что Крым был присоединен демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Президент России Владимир Путин отмечал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».