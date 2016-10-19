Песков: после переговоров по Украине в Берлине Путин, Меркель и Олланд обсудят Сирию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после переговоров в «нормандском формате» лидеры России, Германии и Франции обсудят Сирию.

«Сегодня президент отправится в Берлин с рабочим визитом. В ведомстве федерального канцлера состоится встреча в "нормандском формате", где будут Путин, Олланд, Меркель и Порошенко, которая затем продолжится в формате рабочего обеда. Это будет обсуждение Украины», - сказал Песков.

«И затем, по завершению украинской части, уже, скорее всего, это будет достаточно поздно вечером, Путин, Меркель и Олланд продолжат разговор, будет обсуждаться Сирия», - заявил Песков.