Турция пригрозила ЕС расторгнуть договор о приеме мигрантов в обмен на отмену виз

Если Евросоюз не отменит визы для граждан Турции до конца года, это будет означать фактическое прекращение действия соответствующего договора Анкары и ЕС. Такое заявление сделал министр Турции по делам ЕС Омер Челик в ходе совместной с британским министром по вопросам Европы и США Аланом Дунканом пресс-конференции.

«Если соглашение об отмене виз не будет реализовано до конца года, что и так очень поздно, инициатива умрет сама собой», - приводит слова Челика Hurriyet.

В марте Анкара договорилась с Брюсселем, что будет принимать назад мигрантов, которые незаконно едут из Турции в Евросоюз, в обмен на финансовую помощь для содержания переселенцев, а также на гарантии ЕС о предоставлении безвизового режима.

Как напоминает Hurriyet, изначально оговаривалось, что крайним сроком отмены виз для граждан Турции будет октябрь, однако ЕС продолжает настаивать на выполнении Анкарой нескольких условий, которые турецкие власти не принимают. В частности, Евросоюз требует сузить слишком широкое определение террористической деятельности в законодательстве, чтобы оно соответствовало европейским стандартам. Власти Турции, включая президента Реджепа Тайипа Эрдогана,неоднократно заявляли, что страна это условие выполнять не будет.

Челик же заявил, что либо ЕС утвердит введение безвизового режима до конца года и прекратит требовать изменения турецких законов, либо Анкара снимет с себя обязательства по приему нелегальных мигрантов.