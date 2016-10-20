Трамп рассказал, почему Клинтон не любит Путина

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп считает, что экс-госсекретарь, его политический оппонент от демократов Хиллари Клинтон проигрывает российскому лидеру Владимиру Путину во внешней политике. «Она не любит Путина, потому что он обвел ее вокруг пальца во всем… Путин обвел вокруг пальца ее и Обаму на всех этапах. Будь то Сирия, ракеты, что угодно», - приводит ТАСС слова Трампа в ходе дебатов в Университете Невады в Лас-Вегасе.

Именно Россия, с точки зрения Трампа извлекла основную выгоду от подписания Москвой и Вашингтоном Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. «Они создают боеголовки, а мы не можем. Россияне не могут в это поверить», - указал республиканец. Клинтон в свою очередь заметила, что Трампу вообще нельзя доверять ядерное оружие.

Москва обыграла Вашингтон и на Ближнем Востоке, уверен Трамп. «Мы потратили $6 трлн, а они взяли под контроль Ближний Восток… Ее (Клинтон) обхитрили и обыграли хуже, чем кого-либо, из всех кого я когда-либо видел в любом правительстве», - резюмировал миллиардер.

Клинтон в ответ указала, что «Путин хотел бы видеть марионетку на посту президента», намекая на Трампа, передает ВВС. «Это ты марионетка», - возразил Трамп, отметив, что марионеткой Путина он не будет. Миллиардер в очередной раз опроверг утверждения о его связях с Россией. «Я не знаю Путина, я никогда его не встречал. Он не является моим лучшим другом». При э том он снова подчеркнул, что «если бы США поладили с Россией, было бы совсем не плохо».