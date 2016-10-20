Президент Филиппин оскорбил Обаму и «попрощался» с США

Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что для его страны настало время «попрощаться с США». «Ваше пребывание в моей стране было использовано для вашей же собственной выгоды. Так что настало время, чтобы попрощаться, друзья мои», – приводит его слова Channel NewsAsia

Дутерте вновь назвал президента США Барака Обаму «сукиным сыном» и пообещал, что больше не поедет в США, поскольку он «будет лишь оскорблен там».

Ранее президент Дутерте заявил, что США и Евросоюз могут перестать оказывать помощь Филиппинам, если им не нравятся методы борьбы с наркоманией в стране.

Напомним, Дутерте пообещал, что 100 000 наркодилеров и курьеров в стране будут убиты. Со дня инаугурации президента 30 июня на Филиппинах, по статистике полиции, были убиты 3000 человек, примерно треть из них причастны к наркоторговле.