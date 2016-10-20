США и Южная Корея сообщили о неудачном ракетном запуске КНДР

Северная Корея запустила баллистическую ракету «Мусудан» среднего радиуса действия в 07.00 по местному времени (01.30 по московскому), передает агентство Yonhap по местному времени со ссылкой на сообщение Объединенного комитета начальников штабов.

По данным Сеула, ракета была выпущена вблизи города Кусонг на северо-западе страны в тот же день, когда США и КНДР договорились о борьбе с ядерной программой Северной Кореи. Агентство отмечает, что очередной пуск «Мусудана» должен был позволить Пхеньяну «сохранить лицо» на фоне предыдущих неудачных запусков этого типа ракет. Последний из них состоялся меньше недели назад. По данным Стратегического командования США, и эти испытания «Мусудана» оказались неудачными. Сеул подтвердил эту информацию.