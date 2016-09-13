Стратегические бомбардировщики США пролетели в 100 км от границы с КНДР

Два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика США Б-1 пролетели над территорией Южной Кореи примерно в 100 км от границ КНДР, сообщает BBC со ссылкой на американские СМИ. Цель акции – поддержать союзническую Южную Корею после недавнего, пятого, ядерного испытания КНДР. Бомбардировщики базируются на острове Гуам в Тихом океане. Полет совершался без посадки в Южной Корее.

Пхеньян расценил эти действия как враждебные и заявил, что они заставляют КНДР разрабатывать ядерную программу.

Накануне источники в правительстве Южной Кореи сообщили, что Северная Корея готовится к очередным ядерным испытаниям в ранее неиспользовавшемся третьем тоннеле, ведущем к основному ядерному полигону Пунги-ри. Такие выводы были сделаны после анализа аэрофотосъемки места, где находится ядерный полигон КНДР.

9 сентября телевидение КНДР передало информацию об успешном проведении пятого ядерного испытания. Взрыв вызвал землетрясение магнитудой 5 баллов.