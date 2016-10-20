ВВС Турции отбомбились по курдским повстанцам в Сирии

Турецкие бомбардировщики нанесли 26 ударов по курдским повстанцам на севере Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на базирующуюся в Европе «Сирийскую обсерваторию по правам человека». По ее данным, удары наносились по целям преимущественно курдских «Сирийских демократических сил» в трех деревнях к северо-востоку от города Алеппо. Из этих деревень курды недавно выбили боевиков «Исламского государства» (запрещено в России). Организация сообщает, что погибли 11 человек и десятки получили ранения, чиновники местной администрации говорят о десятках убитых, турецкие военные заявили, что убиты от 160 до 200 бойцов. ВС Турции подтвердили факт бомбардировки.

Reuters напоминает, что США поддерживают курдские отряды, которые воюют с ИГ в Сирии и Ираке. Турция считает ряд курдских группировок террористическими.