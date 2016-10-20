Ростуризм не будут выделять в отдельное министерство

Вице-премьер России Виталий Мутко, курирующий спорт, туризм и молодежную политику, заявил, что в связи с его назначением серьезных структурных изменений в подведомственных ему сферах производить не планируется.

В среду, 20 октября, председатель российского правительства Дмитрий Медведев представил президенту России Владимиру Путину кандидатуру Мутко на пост вице-премьера, который будет курировать вопросы спорта, туризма и молодежной политики. Одновременно на должность министра спорта предложена кандидатура Павла Колобкова. Владимир Путин согласился с предложениями председателя правительства.

12 октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин, выдвинув идею об объединении спорта, туризма и молодежной политики в ведении одного вице-премьера, имел в виду именно единый «блок кураторства» этих тем на уровне зампреда правительства, но ничего не говорил о слиянии соответствующих ведомств или создании новых.