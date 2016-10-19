Виталий Мутко станет вице-премьером по спорту и туризму

Президент России Владимир Путин на встрече с премьером Дмитрием Медведевым в среду одобрил назначение министра спорта Виталия Мутко на пост вице-премьера правительства - куратора спорта, туризма и молодежной политики.

Медведев предложил назначить министром спорта заместителя Мутко Павла Колобкова. Путин согласился с предложениями Медведева и поручил аппарату правительства подготовить документы для внесения в администрацию президента и дальнейшего подписания президентом, сообщил «Интерфакс».

О том, что в правительстве появится позиция вице-премьера по спорту, на минувшей неделе рассказал сам Путин. «Мы с председателем правительства обсуждали вопросы сфер, близких к спорту, - молодежная политика, туризм. Мы полагаем, что нужно объединить этот комплекс и поручить курирование этой работы одному вице-премьеру правительства России», – заявил он на заседании Совета по спорту при президенте.

Сейчас в правительстве спорт курирует вице-премьер Аркадий Дворкович, а туризм и молодежную политику - вице-премьер Ольга Голодец.

Близкий к правительству источник «Ведомостей» не исключал, что Министерство спорта будет «переформатировано» в другой орган. Но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что «президент ничего не говорил и не имел в виду объединение ведомств, слияние ведомств или создание каких-либо новых ведомств или перепрофилирование, переформатирование имеющихся».

По информации различных СМИ, кроме Виталия Мутко на пост вице-премьера по спорту рассматривались кандидатуры гендиректора «Газпром-медиа» Дмитрия Чернышенко, генерального продюсера «Матч-ТВ» Тины Канделаки и нынешнего президента Олимпийского комитета России Александра Жукова.