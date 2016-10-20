Песков рассказал о перспективах общения «нормандской четверки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент новая встреча лидеров «нормандской четверки» не планируется. График работы во многом будет зависеть от результатов встреч министров иностранных дел и помощников президентов России, Франции, Украины и Германии.

«Это тот ориентир, от которого будут зависеть темпы и график дальнейшей работы», - отметил Песков.

По его словам, встречи на высшем уровне будут происходить только в случае целесообразности.