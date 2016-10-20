МИД России прокомментировал задержание россиянина в Праге

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала задержание россиянина в Праге по запросу США. Она подтвердила, что задержанного зовут Евгений Никулин.

«МИД России и посольство в Праге активно работают с властями Чехии, с тем чтобы не допустить экстрадиции российского гражданина в США. Соответствующий демарш по дипломатическим каналам был предпринят», – сказала Захарова на брифинге.

Представитель посольства России в Праге Алексей Колмаков заявил, что дипломаты настаивают на передаче мужчины в Россию.

Напомним, задержанный в Праге россиянин подозревается во взломе аккаунтов социальной сети LinkedIn в 2012 г.