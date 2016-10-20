СКР проверит обвинения WADA о возможности подмены допинг-проб

Следственный комитет России с помощью экспертных исследований проверит информацию WADA о возможности вскрытия и умышленного изменения плотности в биопробах спортсменов, сообщила и. о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СКР Светлана Петренко.

Сотрудники СКР допросили уже более 50 российских спортсменов, их тренеров и менеджеров по уголовному делу, возбужденному в связи с нарушением антидопинговых правил.

Она уточнила, что у швейцарского производителя тары для допинг-проб запрошены документы об их хранении и вскрытии. По ее словам, специалисты ведомства запросили сведения и документы, касающиеся хранения и вскрытия бутылок «Берег Кит», в которых хранятся допинг-пробы. Эту информацию должна предоставить корпорация «Берлингер».