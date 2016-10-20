Пентагон опроверг заявление о сбитом в Сирии американском самолете
Пентагон опроверг данные о сбитом в Сирии боевиками «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России) американском военном самолете А-10.
«Все самолеты коалиции на месте», — написал в Twitter пресс-секретарь военного ведомства Питер Кук.
Раннее курдские СМИ, в частности информагентство Rudaw, заявили о сбитом в районе города Эль-Хасака на северо-востоке страны самолете А-10 США.
США и их союзники проводят операцию в Сирии и Ираке по уничтожению позиций ИГ.