Пентагон опроверг заявление о сбитом в Сирии американском самолете

Пентагон опроверг данные о сбитом в Сирии боевиками «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России) американском военном самолете А-10.

«Все самолеты коалиции на месте», — написал в Twitter пресс-секретарь военного ведомства Питер Кук.

Раннее курдские СМИ, в частности информагентство Rudaw, заявили о сбитом в районе города Эль-Хасака на северо-востоке страны самолете А-10 США.

США и их союзники проводят операцию в Сирии и Ираке по уничтожению позиций ИГ.