МВД Чехии создало отдел по борьбе с «российской пропагандой»

В МВД Чехии создано подразделение для борьбы с российской пропагандой и иными попытками повлиять извне на общественное мнение в стране. Как передает Deutsche Welle, это объявил руководитель министерства Милан Хованец на конференции, посвященной стратегическим коммуникациям. На мероприятии присутствовали гости из Великобритании, Германии, Швеции, Финляндии, США, Словакии, Польши, Нидерландов, стран Балтии, НАТО и ЕС, представители силовых структур, научных кругов, дипломатии и некоммерческих организаций, которые поддержали начинание, добавляет DW.

В новом отделе работают 20 человек. Они будут бороться с ложными сведениями, появляющимися в открытых источниках, и добиваться их изъятия из открытого доступа. Также они будут готовить чиновников к противодействию дезинформации. В работе они будут использовать соцсети. «Мы хотим проникнуть в каждый смартфон», - заявил Хованец.

В сентябре Служба безопасности и информации Чехии (BIS) сообщила, что Россия проводит «информационную войну» на территории страны. Отмечалось, что данные спецслужб свидетельствуют об организации в Чехии сети подконтрольных Москве агентов и групп, которые занимаются соответствующей пропагандой и могут быть использованы для дестабилизации ситуации в стране.

По данным Чешского статистического управления, в конце 2015 г. в Чехии проживали 467 000 иностранцев при общей численности населения в 10,5 млн человек. За последние 15 лет гражданство Чехии получили 55 000 иностранцев, среди них 9% россиян и 40% украинцев.

10 октября комитет Европарламента по иностранным делам одобрил проект резолюции о пропаганде со стороны России и со стороны ИГ. В дальнейшем предполагалось уже пленарное обсуждение документа. В тексте резолюции говорится, что Россия «агрессивно использует» «широкий спектр инструментов, таких как аналитические центры, многоязычные телеканалы (RT), псевдоновостные агентства, соцсети и интернет-троллей», чтобы бросить вызов демократическим ценностям, расколоть Европу, обеспечить поддержку своей политике у собственного населения и создать «фейлд стейтс» на востоке Европы» (цитаты по Deutsche Welle). В резолюции будет призыв к руководству ЕС сформировать на базе оперативной группы по стратегическим коммуникациям, созданной для борьбы с пропагандой, полноценный отдел с достаточным штатом и финансированием.