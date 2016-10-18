Письмо о закрытии счетов было адресовано не RT – банк NatWest

Британский банк National Westminster Bank (NatWest, входит в группу The Royal Bank of Scotland, RBS) заявил, что письмо, на основании которого российский телеканал RT заявил об угрозе закрытия своих счетов в финорганизации, на самом деле было адресовано не самому каналу, а одному из его поставщиков. Об этом сообщает во вторник, 18 октября, BBC News.

В банке подчеркнули, что счета самого RT заморожены не были и им не грозит закрытие. В копии письма от банка NatWest, опубликованном на сайте RT, адресат был закрашен. В пресс-службе телеканала BBC пояснили, что письмо было адресовано компании Russia Today TV UK Ltd. В пресс-службе отметили, что эта компания отвечает, в частности, за выплату зарплат британским сотрудникам RT.

«Банковские счета остаются открытыми и продолжают работать. Мы не готовы обсуждать, каким может быть результат этого рассмотрения», - указали в NatWest.

Телеканал RT в понедельник, 17 октября, заявил, что NatWest уведомил СМИ о намерении через два месяца заблокировать все его счета. На счете RT в NatWest лежит около 2,3 млн фунтов стерлингов, сообщил «Ведомостям» представитель телеканала.