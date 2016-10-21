Шойгу рассказал о выявленных в Сирии недостатках российской военной техники

В ходе операции в Сирии были выявлены и устранены отдельные недостатки российской военной техники, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на открытии единого дня приемки военной продукции.

Шойгу отметил, что на едином дне приемки будет рассмотрено, «какие меры принимаются и уже приняты по повышению надежности военной техники».

С 8.00 20 октября в Сирии установлена «гуманитарная пауза» для предоставления жителям и боевикам возможности покинуть город по специальным коридорам. Сегодня президент России Владимир Путин поручил продлить паузу еще на сутки.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предупредил, что Россия откажется от продолжения паузы, если террористы используют ее для перегруппировки сил или для нанесения ударов.