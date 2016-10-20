Три российских офицера были ранены в Алеппо

Три российских офицера получили легкие ранения в результате обстрела боевиков по гуманитарным коридорам в Алеппо, сообщили в Центре России по примирению враждующих сторон в Сирии. В настоящее время жизни российских военных ничто не угрожает. В Центре уточнили, что огонь велся на пункте пропуска правительственных войск в районе Эль-Машарка. Минобороны сообщило, что офицеры доставлены на авиабазу «Хмеймим».

Кроме того, экстремисты казнили 14 представителей органов власти восточного Алеппо за то, что они призывали покинуть город.

Всего же в первый день действия «гуманитарной паузы» восточную часть Алеппо покинули восемь раненых боевиков. По данным российской стороны, они были встречены местными властями на пропускном пункте в районе рынка Сук-эль-Хай, где их накормили и оказали медицинскую помощь.

С 8.00 20 октября в Сирии установлена «гуманитарная пауза» для предоставления жителям и боевикам покинуть город по специальным коридорам. Сегодня президент России Владимир Путин поручил продлить паузу еще на сутки.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков предупредил, что Россия откажется от продолжения паузы, если террористы используют ее для перегруппировки сил или для нанесения ударов.