Культурно-духовный центр в Париже обошелся России в 168 млн евро – «Коммерсантъ»

Строительство духовно-культурного центра в Париже с учетом купленного участка земли стоило 168 млн евро, пишет «Коммерсантъ». На проектирование и строительство комплекса было выделено 93 млн евро, это в два раза превышает планировавшуюся в 2014 г. сумму. Газета ссылается на данные Единой информационной системы закупок.

Для строительства центра Россия заключила с 2011 г. три контракта с компанией Bouygues Batiment Ile De France, входящей в группу Bouygues. Ее основные владельцы - руководитель компании Мартен Буиг (друг экс-президента Франции Никола Саркози) и его брат Оливье, пишет газета. Управделами начало финансировать проект в 2014 г. На покупку земли под центр было потрачено 75 млн евро, как сообщала Счетная палата, добавляя, что для этого управделами получило 3,1 млрд руб. дополнительных ассигнований. В 2014 г. управделами собиралось потратить на духовно-культурный центр 43 млн евро.

Первый контракт в ноябре 2011 г. подписали Мартен Буиг и тогдашний руководитель управделами Владимир Кожин. Цена составила 43,6 млн руб., в декабре 2013 г. и январе 2014 г. управление подписало еще контракты на 900 000 евро о сносе здания и на 780 000 евро - об очистке площадки от материалов, содержащих асбест и свинец. В реестре госконтрактов эти документы были размещены только в декабре 2014 г., а в план-график госзакупок УДП на 2014 г. расходы по ним попали лишь в начале декабря со ссылкой «на непредвиденные обстоятельства», отмечает газета. Подрядчик обязался самостоятельно финансировать строительство в опережающем режиме.

После того как мэрия Парижа отвергла архитектурный проект, архитектору Мануэлю Нуньесу-Яновскому пришлось заплатить 600 000 евро отступных. Был нанят архитектор Жан-Мишель Вильмотт, к контракту 2011 г. было заключено несколько дополнительных соглашений.

Российский культурно-духовный центр в Париже был торжественно открыт 19 октября 2016 г. Сообщалось, что строительство еще не завершено, в частности, в храме еще нет внутренней отделки.