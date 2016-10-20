В России карикатура Charlie Hebdo на собор РПЦ в Париже противоречила бы закону – депутат Никонов

Глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов посчитал кощунством карикатуру журнала Charlie Hebdo на открытие в Париже Российского православного духовно-культурного центра.

«То, что делает журнал Charlie Hebdo, называется кощунством. Пользуясь отсутствием запретительных норм во французском законодательстве, газета систематически оскорбляет взгляды людей по всему миру, глумясь над важными событиями или трагедиями», - сказал Никонов журналистам.

Он подчеркнул, что в России «это было бы расценено как оскорбление чувств верующих, публикация противоречила бы закону».

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на открытие в Париже православного собора. На ней изображен сам храм, на куполах которого нарисованы надутые лица. Изображение сопровождает статью, описывающую историю российского православия в ХХ в. и начале ХХI в. Статья написана в язвительной и насмешливой манере.

Изначально на открытии пятиглавого собора Святой Троицы, который является частью комплекса зданий российского православного духовно-культурного центра в Париже, должен был присутствовать президент Владимир Путин. Однако визит Путина был отменен и на церемонии открытия присутствовал министр культуры Владимир Мединский.