Прибывающим в Таиланд туристам будут выдавать черные ленты

Прибывающие в Таиланд туристы будут получить черные траурные ленты, которые можно прикреплять к одежде, и брошюры с рекомендациями по поведению во время траура по недавно умершему королю Пумипону Адульядету. Как передает ТАСС, такое распоряжение министерство туризма и спорта получило от вице-премьера Танасака Патимапракорна.

В связи с объявленным годом траура жители Таиланда носят одежду черного или белого цветов. Власти страны допустили, что выразить скорбь также можно и с помощью черной ленты, приколов ее к одежде или повязав на рукав.

Траур в Таиланде объявлен с 14 октября. Государственные флаги будут приспущены в течение месяца. На такой же срок премьер-министр Прают Чан-Оча призвал сограждан воздержаться от развлечений. Госслужащим предписано носить черное в течение всего года.

Иностранцам туристическое управление Таиланда уже рекомендовало в общественных местах появляться в темной одежде, хотя носить траур им необязательно. Власти обещали, что все туристические достопримечательности королевства будут открыты для посещения, за исключением Большого королевского дворца в Бангкоке и храма изумрудного Будды.