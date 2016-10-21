Песков назвал деструктивной санкционную политику ЕС

Пресс-секретарь президента России Димитрий Песков назвал деструктивной санкционную политику Европейского союза. «Наша позиция не претерпела каких-либо изменений: мы считаем абсолютно деструктивной позицию, направленную на расширение и продолжение санкционной политики», – заявил Песков.

Он отметил, что такая политика наносит «сильный вред отношениям России как с отдельными странами, так и с Евросоюзом в целом». «Причем вред наносится в первую очередь гражданам стран, которые принимают участие в экономической деятельности», – подчеркнул Песков.

Ранее газета Financial Times сообщила, что на решение Евросоюза отказаться от новых санкций в отношении России повлиял премьер-министр Италии Маттео Ренци. По данным издания, именно Ренци настаивал на том, чтобы из итогового заявления саммита ЕС было убрано предложение новых санкций.