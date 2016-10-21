СПЧ ООН одобрил резолюцию по Сирии, предложенную Великобританией

Совет ООН по правам человека (СПЧ) в пятницу, 21 октября, по итогам специальной сессии в Женеве одобрил резолюцию по Сирии, предложенную Великобританией. Об этом сообщает «РИА Новости».

24 члена Совета выступили «за», 7 - «против», 16 человек воздержались от голосования. Россия проголосовала против резолюции. Она предложила внести в нее несколько поправок.

В резолюции говорится, что СПЧ ООН требует от всех участников конфликта в Сирии немедленного выполнения своих обязательств в соответствии с международным гуманитарным правом. В Совете считают единственным решением кризиса в стране политический процесс под руководством сирийцев в рамках женевских договоренностей.

Как подчеркивается в резолюции, СПЧ ООН осуждает акты насилия в отношении мирных граждан со стороны террористических группировок «Исламское государство» и «Джебхат Ан-Нусра» (запрещены в России) в Сирии.