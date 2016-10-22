Среди погибших при крушении Ми-8 двое гражданин Казахстана

По данным управления МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу, в результате крушения вертолета Ми-8 погибли 17 россиян из 13 регионов России и двое граждан Казахстана.

Напомним, вертолет совершил жесткую посадку в ЯНАО вечером 21 октября. На борту находились 22 человека, 19 из них погибли, трое госпитализированы.

Рассматриваются три причины произошедшего – неблагоприятные метеоусловия, действия экипажа и неисправность техники. По факту крушения возбуждено уголовное дело.