МАК сформировал комиссию по расследованию крушения Ми-8

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию по расследованию крушения вертолета Ми-8 в районе поселка Старый Уренгой в Ямало-Ненецком автономном округе. Комиссия уже приступила к работе, уточнили в МАК.

Напомним, вертолет вылетел 21 октября из Ванкора в Старый Уренгой, не вышел на связь в установленное время и не прибыл в пункт назначения. Позже были найдены его обломки. На борту находились 22 человека, 19 из них погибли, трое госпитализированы.

В Росавиации сообщили, что разбившийся самолет был произведен в 1984 г. и имел действующий до 30 января 2017 г. сертификат летной годности.

В качестве основной причины крушения рассматриваются неблагоприятные погодные условия. «Рейс выполнялся в сложных метеорологических условиях, характеризующихся низкой облачностью, выпадением снежных осадков, порывами ветра. Температура в районе полета – -5-8 С», – сообщили в Росавиации.

Также тщательной оценке будут подлежать действия экипажа по принятию решения на вылет при неблагоприятной погоде.