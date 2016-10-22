Минобороны России обвинило коалицию США в ударе по траурной процессии в Ираке

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что авиаудар по населенному пункту в 30 км от иракского Киркука, в результате которого погибли десятки мирных жителей, нанесла коалиция США.

«21 октября российскими средствами разведки зафиксирован воздушный удар пары самолетов по населенному пункту Дакук, расположенному в 30 км южнее Киркука, где, по нашим данным, боевиков ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ) нет», – сказал Конашенков.

«Судя по сообщениям очевидцев, за скопление боевиков авиацией коалиции была принята траурная процессия. Погибли десятки мирных иракцев, в том числе женщины и дети», – отметил он.

Конашенков добавил, что ошибочные удары международной коалиции, которую возглавляет США, имеют признаки военных преступлений.