Пентагон отметил профессионализм российских ВКС в Сирии

Глава Пентагона Эштон Картер заявил, что российские Воздушно-космические силы (ВКС) профессионально действуют при решении конфликтных ситуаций в Сирии. «Мы работаем очень профессионально, мы предотвращаем конфликты во время выполнения наших воздушных операций. И это та область, в которой россияне повели себя очень профессионально», – приводятся слова Картера на сайте Пентагона.

Он добавил, что США «всегда держат дверь открытой» для более широкого сотрудничества в Сирии, но Пентагон не уверен, что эта «дверь» еще открыта для сотрудничества с Россией.

«Русские пришли в Сирию, заявив, что они собирались бороться с ИГИЛ (запрещенная террористическая организация) и способствовать прекращению гражданской войны путем перехода к политическому урегулированию, которое положило бы конец этой давней и ужасной гражданской войне», – сказал Картер.

Однако, по мнению США, Россия не сделала ничего из обещанного. «Вместо этого они вели себя так, что вызвали гражданскую войну и гуманитарный кризис», – добавил глава Пентагона. Поэтому сейчас США пытаются призвать Россию «делать правильные вещи», чтобы вновь начать работать в Сирии вместе.