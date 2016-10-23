Штаб Трампа ответил на обвинения порноактрисы в домогательстве

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа ответил на обвинения в домогательстве со стороны порноактрисы Джессики Дрейк.

«Эта история является абсолютно ложной и нелепой… Господин Трамп не знает этого человека… Это просто очередная попытка кампании Клинтон опорочить кандидата, который сегодня лидирует по результатам трех опросов», – говорится в заявлении штаба.

Ранее Дрейк рассказала, что Трамп якобы предложил ей $10 000 за интимные услуги, но она отказалась. Дрейк показала фотографию, где она запечатлена рядом с Трампом.