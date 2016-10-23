Захарова подтвердила взлом официального сайта МИДа

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подтвердила, что сайт ведомства был взломан. «Сайт взломан. Кем – это выясняют специалисты», – сказала Захарова радиостанции «Говорит Москва». Она добавила, что атаки на сайт участились с 2013 г.

Ранее хакер Jester (Шут) сообщил журналистам CNN, что взломал сайт российского МИДа и оставил там послание. Он заявил, что таким образом отомстил за пятничную кибератаку на американские сайты, за которой, по его мнению, стоит Россия.

В пятницу из-за хакерской атаки в США оказались недоступны Twitter, CNN, Spotify, Reddit, The New York Times, сообщало агентство Bloomberg. Речь идет о скоординированной атаке на серверы доменных имен.