CNN сообщил о взломе сайта российского МИДа

Американский хакер Jester (Шут) взломал сайт российского Министерства иностранных дел, сообщает CNN. Он заявил, что таким образом решил отомстить России за масштабную кибератаку на американские сайты, которая произошла 21 октября. По его мнению, за этим стоит Россия.

Jester заявил, что взломал сайт ведомства и разместил на нем предупреждение Москве. «Товарищи! Мы прерываем программу вещания сайта российского МИДа, чтобы передать вам следующее важное сообщение. Прекратите. Возможно, у вас получается третировать соседние страны, но это Америка. Этим здесь никого не впечатлить», – якобы говорится в послании.

Официальных комментариев пока нет. МИД не сообщал ни о каких кибератаках. Сайт ведомства работает нормально.

В пятницу из-за хакерской атаки в США оказались недоступны Twitter, CNN, Spotify, Reddit, The New York Times, сообщало агентство Bloomberg. Речь идет о скоординированной атаке на серверы доменных имен.