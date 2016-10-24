Сергей Иванов: Холодная, информационная и пропагандистская война – это жизненный факт

Спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, экс-глава кремлевской администрации Сергей Иванов считает, что противостояние России и США – это жизненный факт, который мы наблюдаем повседневно. «Когда мы говорим о ядерном оружии и гипотетической возможности третьей мировой войны, я полагаю, все достаточно умны, чтобы не доводить дело до горячей войны. Но если мы говорим о холодной войне, информационной войне, пропагандистской войне, то это жизненный факт. Мы видим это каждый день», – приводит его слова Financial Times.

Из интервью Иванова издание делает вывод, что Россия готова перевернуть страницу в отношениях с США после выборов 8 ноября. «Мы всегда готовы к реальной политике (Realpolitik)», – сказал он. Российский чиновник заявил, что Москву задела антироссийская риторика кандидатов в президенты США. При этом он выразил надежду, что уже через пару недель, по окончании избирательной кампании, прагматизм в Вашингтоне возьмет верх над эмоциями.

Иванов опроверг предположения о том, что кандидат-республиканец Дональд Трамп для Кремля более предпочтительная фигура, нежели экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, а также подозрения в адрес Москвы во взломе серверов демпартии.