В Забайкалье в крушении вертолета золотодобывающей компании погибли три человека

В Забайкалье нашли обломки пропавшего 22 октября вертолета Robinson золотодобывающей компании «Урюмкан». Как сообщает сайт краевого МЧС, их нашли у села Нижнее Гирюнино Балейского района, найти их помогло использование Ми-8 авиации МВД России.

На борту разбившегося вертолета было три человека, все они погибли, сказал ТАСС глава Балейского района Забайкальского края Сергей Гальченко. «Место крушения находится в 10 км к югу от села Нижнее Гирюнино Балейского района, в 1 км от федеральной трассы», – уточнил он.

Robinson вылетел 22 октября по маршруту Золотореченск – артель «Джалал-Кадай» и в контрольное время не вышел на связь. На его борту был пилот и два пассажира – гендиректор и главный инженер компании «Дархан», учредителем которой является «Урюмкан», сообщает ТАСС. В «Дархане» сказали, что топ-менеджеры хотели осмотреть производственные участки по добыче золота в связи с завершением промывочного сезона.

МЧС узнало об исчезновении вертолета 23 октября в 22.30. «Незамедлительно для поисковых работ вылетели самолеты Ан-26 и Cessna, а также вертолет Ми-8 МВД России», – сообщает управление ведомства. В поисковый район были направлены оперативные группы ГУ МЧС России по Забайкальскому краю и пожарных спасательных частей Балейского и Оловяннинского района, а затем к поискам подключились спасатели поисково-спасательной службы Забайкальского края и работники артели «Джалал-Кадай». Всего для проведения поисково-спасательных работ была сформирована группировка сил общей численностью 154 человека и 29 единицы техники.

В Забайкальском следственном отделе на транспорте (Восточно-Сибирское СУ на транспорте СКР) начали доследственную проверку, сообщает ТАСС.