Специалисты МАКа прибыли на место крушения Ми-8

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) сегодня утром прибыли в Новый Уренгой и оттуда отправились к месту падения вертолета Ми-8, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. «Представители МАКа уже приехали в Новый Уренгой, сейчас убывают к месту происшествия», – сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что в Новый Уренгой начали приезжать родственники пострадавших и погибших. «Родные погибших будут приезжать до 25 октября. Мы их будем встречать. С ними работают и будут работать психологи Уральского филиала Центра экстренной психологической помощи», – сообщил источник.

Напомним, вечером 21 октября вертолет Ми-8, на борту которого находились 22 человека, совершил жесткую посадку в Ямало-Ненецком автономном округе. В результате происшествия погибли 19 человек. В качестве наиболее вероятной причины крушения называют неблагоприятные погодные условия.