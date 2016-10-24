В Москве назвали неактуальным вопрос о возобновлении гуманитарной паузы в Алеппо

В Москве считают неактуальным вопрос о возобновлении гуманитарной паузы в Алеппо. Это «Интерфаксу» сказал замминистра иностранных дел Сергей Рябков. Он напомнил, что гуманитарная пауза, объявленная с минувшего четверга, закончилась в субботу. «Ясно, что для того, чтобы к такому режиму можно было вернуться, необходимо, чтобы наши оппоненты обеспечили адекватное поведение антиправительственных группировок, которые, в частности, сорвали медицинскую эвакуацию, предполагавшуюся в период предыдущей гуманитарной паузы», - сказал чиновник.

По словам Рябкова, все претензии в адрес Дамаска и России «нацелены на разогрев атмосферы, на создание соответствующей неблагоприятной для нас политической конъюнктуры». «Это совершенно понятная игра, никакой заботы о гуманитарной ситуации в Алеппо за этим не стоит, - считает замруководителя МИД. - Если бы те, кто занимается нападками на нас, действительно болели душой за судьбу мирных жителей этого города, они бы реально воздействовали на оппозицию, на боевиков. Не произошло того, что требовалось, за прошедшие три дня».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, отказался оценить шансы на возобновление гуманитарной паузы в Алеппо. Его позицию приводит ТАСС. Все вопросы о возможном возобновлении гуманитарной паузы, он переадресовал российским военным.

По словам Пескова, обстрелы террористами возможных маршрутов доставки гуманитарной помощи в Алеппо, а также до сих пор не состоявшееся разграничение террористов и оппозиции в этом городе, не способствуют поддержанию гуманитарных пауз. «Пока так и не произошло какое-либо разделение террористических группировок и так называемой умеренной оппозиции. Можно задуматься, возможно ли это вообще», - цитирует его «Интерафкс».