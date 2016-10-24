МИД России пообещал «несимметричный» ответ на новые санкции США

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что Россия заготовила ряд мер несимметричного характера на случай возможного ужесточения санкций США.

«Санкционная политика США по отношению к России продолжается уже длительное время. Мы использовали этот период, чтобы провести определенную исследовательскую работу, заготовить серию мероприятий, которые могут применяться именно в несимметричном режиме на случай дальнейшего ужесточения санкционного режима», – сказал Рябков.

Ранее госсекретарь США Джон Керри заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос об ужесточении санкций в отношении России из-за ее действий в Сирии.