Более 80 организаций выступили за исключение России из Совета ООН – Independent

Более 80 правозащитных и гуманитарных организаций подписали петицию с требованием исключить Россию из Совета ООН по правам человека из-за ее действий в Сирии, пишет британская газета Independent.

Петиция появилась перед очередным голосованием о составе СПЧ ООН, которое должно состояться в пятницу 28 октября. СПЧ будет выбирать представителей из Восточной Европы. На два места претендуют Россия, Венгрия и Хорватия. Россия входит в СПЧ ООН с 2013 г.

Авторы петиции считают, что «действия России в Сирии являют собой ясный контраст с ее риторическими заявлениями о приверженности правам человека».