87 правозащитных структур ставят под вопрос участие России в Совете ООН по правам человека

Действия России в Сирии ставят под сомнение уместность ее членства в Совете по правам человека при ООН. С таким заявлением выступили 86 правозащитных организаций накануне выборов новых членов организации на ближайшие три года. Они состоятся 28 октября. Текст обращения опубликован, в частности, на сайте Human Rights Watch – одной из подписавших обращение структур, среди которых много сирийских неправительственных организаций.

При решении вопроса о том, какой из восточноевропейских стран отдать свое предпочтение, правозащитники предлагают задуматься, «действительно ли роль России в Сирии, включающая в себя поддержку и проведение военных действий, объектами которых обычно оказываются гражданское население и гражданские объекты, делает ее (Россию) пригодной для работы в главном межправительственном институте ООН по правам человека».

Россию обвиняют в поставках оружия сирийской правительственной армии, бомбардировках частей Алеппо, занятых оппозицией, намеренном уничтожении больниц для продвижения наступления, а также наложении вето на резолюцию ООН, предполагавшую, в частности, введение бесполетных зон.