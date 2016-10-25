Чуркин рассказал о серьезном несовпадении подходов членов Совбеза ООН к ситуации в Алеппо

Проект резолюции Совета Безопасности ООН с требованием полностью прекратить насилие в Алеппо и прекратить военные действия, которые могут нанести урон гражданским объектам, не вполне соответствует концептуальным подходам России. Как передает ТАСС, это после закрытого совещания в Совбезе заявил постпред России при ООН Виталий Чуркин. На заседании, как он выразился, прошла «концептуальная дискуссия, которая выявила ряд несовпадений в точках зрения членов Совета Безопасности». «Пока перспективы неясны. Не то что даже принять, а вести дальнейшую работу. У нас концептуальные есть свои подходы, которым этот текст не вполне соответствует», – сказал дипломат.

На заседании обсуждался проект резолюции, который предложила Новая Зеландия. Как цитирует ТАСС, документ требует от участников боевых действий «немедленно и полностью прекратить все нападения, которые могут привести к гибели или ранениям людей либо нанести ущерб гражданским объектам». В тексте говорится, что особенно это касается авиаударов. Также проект резолюции предполагает вывод боевиков из восточной части города в соответствии с инициативой специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры, введение регулярных 48-часовых пауз в боевых действиях для доставки гуманитарной помощи и обязательное размежевание умеренной оппозиции и террористических группировок, внесенных в списки СБ ООН.

Постпред Новой Зеландии Джерард ван Бохемен сказал журналистам перед заседанием, что попытается найти «точки соприкосновения» по «главному абзацу» проекта резолюции, который касается прекращения ударов по Алеппо. По его словам, другие члены СБ пока недостаточно вовлечены в дискуссии и до голосования по предложенному тексту еще далеко. В свою очередь постпред Венесуэлы Рафаэль Рамирес затем сказал ТАСС, что дискуссия была напряженной, но в целом конструктивной.

20 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва призывает не политизировать проект резолюции по Алеппо. В МИДе считают главным, чтобы резолюция была ориентирована на достижение конкретных практических результатов по скорейшему прекращению насилия в Сирии и искоренению террористической угрозы. «Мы ведем дело к тому, чтобы проект помимо гуманитарной составляющей отражал приоритет борьбы с террористическими группировками, в первую очередь необходимость размежевания сил, причисляющих себя к умеренной оппозиции, и террористов, и исключал из режима прекращения огня террористические организации», – цитирует ее ТАСС.