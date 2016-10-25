Прокуратура требует реальных сроков для участников гонки на Gelandewagen

Прокуратура требует ужесточить наказание для участников гонки на Gelandewagen в центре Москвы. Трое молодых мужчин были осуждены за оскорбление представителей властей.

«По поручению прокуратуры Москвы прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы готовит апелляционное представление на приговор Гагаринского районного суда участникам гонок на Gelandewagen. Прокурорские работники внимательно изучили содержание приговора и повторно убедились в несоответствии выводов суда имевшим место событиям», - заявил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.По его словам, ведомство будет настаивать на реальных сроках для осужденных.

«По мнению прокуратуры, Руслан Шамсуаров, Абдувахоб Маджидов и Виктор Усков должны быть осуждены не только по ст. 319 УК (оскорбление представителя власти), но и по ст. 318 УК за угрозу применения насилия в отношении представителя власти», - пояснил он позицию ведомства.