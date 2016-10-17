Gelandewagen сына вице-президента «Лукойла» изъяли в пользу государства

Автомобиль Mercedes-Benz Gelandewagen, на котором сын вице-президента «Лукойла» Руслан Шамсуаров вместе с товарищами участвовал в гонках по московским улицам, перейдет в собственность государства, передает ТАСС.

«Суд постановил арестованный «Мерседес» изъять в пользу государства», - огласила решение судья. Помимо этого Гагаринский районный суд признал Шамсуарова (владельца автомобиля) и его товарища Виктора Ускова виновными в оскорблении представителей власти. Их приговорили к 300 часам обязательных работ. Третий участник гонки, находившийся за рулем внедорожника, Абдувахоб Маджидов был оправдан.

Обвинение в угрозе применения насилия в отношении сотрудников ДПС с подозреваемых снято.

22 мая этого года молодые люди грубо нарушали правила дорожного движения, двигаясь по Ленинскому проспекту в сторону МКАД. Они оскорбляли остановивших их сотрудников ДПС.