МВД завершило расследование в отношении бизнесмена Сергея Полонского

МВД направило в суд уголовное дело в отношении обвиняемого в мошенничестве предпринимателя Сергея Полонского. С таким заявлением выступила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Следственный департамент МВД России завершил расследование уголовного дела по обвинению Полонского, Паперно и Пронякина в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 статьи 159 УК России, по факту хищений денежных средств граждан под видом реализации квартир в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская Ривьера", - пояснила она.

По ее словам, 25 октября заместитель генпрокурора утвердил обвинительное заключение. «Дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - отметила Волк.